الرئيس التنفيذي لـ"نجم": متوسط مباشرة الحوادث 16 دقيقة.. و40% منها تستدعي "سطحة"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نجم": إن متوسط وقت الاستجابة لمباشرة الحوادث في المملكة يبلغ 16 دقيقة في 2022، بسبب ارتفاع عدد الحوادث، مشيرًا إلى أن 40% من الحوادث تستدعي "السطحه"، وهي تعني تجنيب السيارة إلى جانب الطريق.
وأشار خلال لقاء مع قناة الإخبارية إلى أنه في حال اعتراض أحد الأطراف على تصوير الحادث لا بد من تصوير الحادث وركن السيارة على جانب الطريق؛ حتى لا يسجل بلاغ هروب، ويفضل أن يتفق الطرفان على تجنيب الطريق.
وأكد أن الشركة تدعم رؤية المملكة 2030 بشأن تمكين المرأة باعتبارها أحد أساسيات العمل في الشركة، مشيرًا إلى أن 16% نسبة الكوادر النسائية في عدة إدارات بكافة مناطق المملكة، ويعملن بكل جد، وفي بعض الأحيان يتفوقن على الرجال، وعندما نفتح باب التوظيف بالشركة تكون دائمًا متاحة للجنسين.