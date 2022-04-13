الرئيس التنفيذي لـ"نجم": متوسط مباشرة الحوادث 16 دقيقة.. و40% منها تستدعي "سطحة"

وأكد أن الشركة تدعم رؤية المملكة 2030 بشأن تمكين المرأة باعتبارها أحد أساسيات العمل في الشركة، مشيرًا إلى أن 16% نسبة الكوادر النسائية في عدة إدارات بكافة مناطق المملكة، ويعملن بكل جد، وفي بعض الأحيان يتفوقن على الرجال، وعندما نفتح باب التوظيف بالشركة تكون دائمًا متاحة للجنسين.