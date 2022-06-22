الرئيس التنفيذي لهيئة المراجعين والمحاسبين متحدثاً في اللقاء الدولي حول التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

شاركت الهيئة في اللقاء الدولي الافتراضي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022م، حيث شارك الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس في لقاء بعنوان "التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق" متحدثاً حول مشاركة الهيئة في مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في المملكة.