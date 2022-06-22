الرئيس التنفيذي لهيئة المراجعين والمحاسبين متحدثاً في اللقاء الدولي حول التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

شاركت الهيئة في اللقاء الدولي الافتراضي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022م، حيث شارك الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس في لقاء بعنوان "التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق" متحدثاً حول مشاركة الهيئة في مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في المملكة.
موضحاً دور الهيئة في تطوير ورفع القدرات الفنية المتخصصة على القيام بالأعمال المحاسبية اليومية بحسب متطلبات التحول وتمكين الكوادر البشرية في الجهات الحكومية المعنية من اكتساب المعرفة والقدرات والمهارات اللازمة لتطبيق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
مؤكداً على أن اكتساب المعرفة للكوادر البشرية هو أساس النجاح لهذا التحول وموضحاً الدور الجوهري لوزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي في تحقيق نجاح التحول في المملكة.
يذكر أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن جهودها في تعزيز التواصل الدولي وإيصال جهود المملكة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة ونقل التجارب والخبرات للمجتمع المحاسبي الدولي.