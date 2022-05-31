الرئيس التنفيذي لـ"يلو": الموسم الأول من رعاية دوري الشركة كان مميزاً.. لهذه الأسباب

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران بالنجاح المميز لدوري يلو 2021/ 2022 والذي شهد تنافساً مثيراً لم يتم خلاله التعرّف على هوية البطل حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.
وتحدث "النجران" بعد أن شارك في حفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة والذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام قائلاً: "أحب أن أبارك لفريق الخليج تحقيقه بطولة دوري يلو، كما أهنئه وفريقَي العدالة والوحدة بالصعود لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد كان مشوار التأهل صعباً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة؛ بسبب وجود أكثر من فريق منافس على القمة وهو مؤشر يعكس مستوى الندية وتقارب المستوى بين فرق المسابقة".
وأوضح أنهم عملوا مع رابطة الدوري على تقديم كل الدعم والمساندة للرفع من مستوى الدوري الفني وأيضاً الجماهيري والإعلامي عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تحقق هذا الهدف.
وأضاف "النجران": "هذا الموسم الأول في عقد رعاية "يلو" للدوري وكانت تجربة رائعة سوف نعمل خلال الموسم المقبل على تعزيز الإيجابيات ومعالجات السلبيات لاستكمال رحلتنا نحو منطلقات الشركة الرئيسة في هذه الرعاية والتي تتركز على تفعيل رسالتها الاجتماعية عبر أفضل القنوات لتحقيق ذلك؛ ومنها رعاية مسابقة بهذا الحجم".
وأردف: "نحن في "يلو" استفدنا كذلك بعد الزخم والنجاح المميز لموسم هذا العام بالإشادة التي وجدناها من الجماهير والمتابعين بما قدمته "يلو" لنجاح هذه المسابقة التي تعد واحدة من أهم أربع مسابقات كروية في المملكة، ونعتز بأن يطلق عليها اسم شركتنا".
جدير بالذكر أن رابطة الدوري قامت في نهاية مسابقة دوري "يلو" بتكريم شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على رعايتها وجهودها لإنجاح الدوري، وتسلّم درع التكريم الأستاذ محمد الشهري مدير العلاقات العامة والفعاليات بالشركة.