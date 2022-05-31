الرئيس التنفيذي لـ"يلو": الموسم الأول من رعاية دوري الشركة كان مميزاً.. لهذه الأسباب

وتحدث "النجران" بعد أن شارك في حفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة والذي أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام قائلاً: "أحب أن أبارك لفريق الخليج تحقيقه بطولة دوري يلو، كما أهنئه وفريقَي العدالة والوحدة بالصعود لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد كان مشوار التأهل صعباً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة؛ بسبب وجود أكثر من فريق منافس على القمة وهو مؤشر يعكس مستوى الندية وتقارب المستوى بين فرق المسابقة".