الرئيس التونسي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية العرب

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونوه الرئيس سعيد خلال الاستقبال إلى الدور الفعال والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها، متمنيًا التوفيق لوزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم التاسعة والثلاثين المنعقدة حاليًا في تونس، وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.