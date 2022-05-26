الرئيس الفلسطيني يتسلّم تقرير تحقيق النيابة في مقتل شيرين أبو عاقلة

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم "الخميس"، التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية الخاص بالتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قضت برصاصة في الرأس خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوعين.
ويعقد النائب العام، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".