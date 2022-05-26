الرئيس الفلسطيني يتسلّم تقرير تحقيق النيابة في مقتل شيرين أبو عاقلة

ويعقد النائب العام، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".