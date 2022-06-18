الرئيس المصري وملك البحرين يرحبان بالقمة العربية الأمريكية في المملكة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (السبت)، بالقمة المرتقبة، التي تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس المصري خلال استقباله ملك البحرين في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وفقًا لبيان للرئاسة المصرية.
من جهة أخرى، أشاد ملك البحرين بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.