الرئيس المصري وملك البحرين يرحبان بالقمة العربية الأمريكية في المملكة

وأكد الرئيس المصري خلال استقباله ملك البحرين في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وفقًا لبيان للرئاسة المصرية.