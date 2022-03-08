الرئيس المصري يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبِليه

وصل الرياض، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقباله: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.
وفور نزول رئيس مصر من الطائرة قدّمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري؛ ترحيباً بوصول الضيف إلى المملكة.
وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب سموُ ولي العهد، رئيسَ مصر، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.
وقد وصل بمعية الرئيس المصري: وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.