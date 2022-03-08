الرئيس المصري يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبِليه

كما كان في استقباله: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.