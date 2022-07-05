الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنوّرة

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنوّرة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.