الرئيس "علييف": جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة

وكان الشيخ المعجب قد وصل في وقت سابق من يوم أمس إلى جمهورية أذربيجان، يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة، والتقى نظيره الأذربيجاني وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الصديقين، كما استعرضا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.