الرابغي "مفقود بجدةً".. متغيب منذ أمس ويعاني من ألزهايمر

وقال المواطن محمد آمان المولد: سعد الرابغي فُقد منذ فجر يوم أمس، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن بعد أن تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، وهو يعاني من ألزهايمر، ويرتدي ثوبًا أبيض دون شماغ.