الرابغي "مفقود بجدةً".. متغيب منذ أمس ويعاني من ألزهايمر

تكثِّف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود المسن سعد الرابغي الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ فجر يوم أمس الثلاثاء بعد خروجه من منزله بحي الرويس، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن.
وقال المواطن محمد آمان المولد: سعد الرابغي فُقد منذ فجر يوم أمس، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن بعد أن تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، وهو يعاني من ألزهايمر، ويرتدي ثوبًا أبيض دون شماغ.
وأضاف قريب المفقود أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم الشرفية بجدة.
وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: 056 061 3232.