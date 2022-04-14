"الراجحي": فخور بنجاحات "إخاء" وسيكون لها دور في تحقيق رؤية المملكة

وأضاف "الراجحي": "أحيي في الأبناء الأعزاء الروح الطموحة لديهم، وحب الإنجاز، وحرصهم على النجاح، وخلال العام الماضي التحق أكثر من 325 من أبنائنا في التعليم الجامعي، وتم ابتعاث 29 من الأبناء لمواصلة الدراسة في أفضل الجامعات خارج المملكة وأكثر من 730 استفادوا من برامج التدريب والتأهيل، كما تم توظيف أكثر من 340 من أبنائنا في مختلف القطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو القطاع العسكري.