"الراجحي للاستثمار" و"ديفيدند جيت كابيتال" تؤسسان "شركة فوود ديستريكت"

أسست شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار "الراجحي للاستثمار" وديفيديند جيت كابيتال، شركة "فوود ديستريكت"؛ للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال الاستحواذ وتأسيس العديد من المطاعم في جميع أنحاء المملكة، ولكي تصبح شركة قابضة متميزة في هذا المجال.
وساهم في هذا التأسيس: (شركة خاشقجي القابضة، وشركة آل سعيدان العقارية، وشركة عبدالرحمن السحيم للاستثمار العقاري، وشركة محمد بن إسحاق القابضة، ومجموعة من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية والخليج)؛ حيث جرى توقيع اتفاق التأسيس بين جميع الشركاء في فندق فوكو بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة أعرَبَ الرئيس التنفيذي لشركة ديفيدند جيت كابيتال خالد الحمادي عن سعادته بهذه الشراكة وبالتعاقد مع مجموعات مرموقة ورجال أعمال لهم باع وتاريخ طويل في عالم الأعمال والتجارة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج للاستفادة من خبراتهم".
وأضاف "الحمادي": "هذا التعاقد يتماشى مع استراتيجية شركة ديفيدند جيت كابيتال للاستحواذ على مطاعم في المملكة العربية السعودية، وهذا يكمل مسيرة النجاح الذي حققته الشركة الفترة الماضية من خلال رؤيتها الواضحة وعبر بناء فريق عمل متكامل وله خبرة طويلة في مجال إدارة المطاعم والأغذية"؛ منوهًا بأن هذا التعاقد سيساهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة.
وأردف: "من خلال تنفيذ خطة استراتيجية معتمدة؛ سيتم طرح شركة فوود ديستريكت في السوق السعودي خلال الفترة القصيرة القادمة"؛ معلنًا عن مجموعة استحواذات في مجال المطاعم والأغذية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث إن سوق المملكة يُعد منافسًا قويًّا للدول الأوروبية وأمريكا.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للاستثمار محمد السمان أن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد عوائد مميزة في ظل النمو الاستهلاكي والاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
وأضاف "السمان" أن الشراكة مع مجموعة المستثمرين المتميزة؛ تأتي ضمن سعي الشركة لتعزيز دورها الريادي للاستثمار في مجالات متعددة؛ ومنها المساهمة في هذا القطاع الواعد.
وتُعد شركة الراجحي للاستثمار واحدةً من أكبر الكيانات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية والمنطقة منذ تأسيسها عام 1929؛ حيث تمتلك محفظة استثمارية متميزة ومتنوعة، ترتكز على شركات تابعة صناعية رائدة في قطاعات مواد البناء (حديد الراجحي) والمشروبات (بيرين) والقطاع السياحي (السعودية التطوير السياحي) والأجهزة (الجزيرة للأجهزة المنزلية)، بالإضافة إلى استثماراتها في القطاع المصرفي والقطاع العقاري.
كما أن مجموعة ديفيدند جيت كابيتال وشركاءها؛ هي شركة رأس مال متنامٍ وتؤمن بالضخ النقدي لتنمية الأعمال، وتحقيق نتائج أعلى، كما أنها تمتلك فريقًا مؤهلًا تأهيلًا عاليًا لتشغيل وإدارة الأعمال في قطاعات مختلفة من أبرزها القطاع الطبي والغذائي.
وأثبتت الشركة خلال هذه الفترة القصيرة نجاح المنهج الفريد الذي اتبعته في إدارة شركاتها، عبر تشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ مما أسهم في تعزيز مركزها الرائد داخل الأسواق، وكذلك عبر مبادرتها لخلق شراكات استراتيجية مع المؤسسات المرموقة.