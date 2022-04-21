"الراجحي للاستثمار" و"ديفيدند جيت كابيتال" تؤسسان "شركة فوود ديستريكت"

كما أن مجموعة ديفيدند جيت كابيتال وشركاءها؛ هي شركة رأس مال متنامٍ وتؤمن بالضخ النقدي لتنمية الأعمال، وتحقيق نتائج أعلى، كما أنها تمتلك فريقًا مؤهلًا تأهيلًا عاليًا لتشغيل وإدارة الأعمال في قطاعات مختلفة من أبرزها القطاع الطبي والغذائي.