"الراجحي" يترأس وفد المملكة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام الذي سيكون هذا العام بعنوان "الدول الأقل نمواً: الأزمة، تحول الهياكل، ومستقبل العمل".