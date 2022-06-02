"الراجحي" يترأس وفد المملكة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

يترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المُشارك في أعمال الدورة الـ(110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي ابتدأ أعماله في 27 مايو 2022، ويستمر حتى 11 يونيو 2022م.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام الذي سيكون هذا العام بعنوان "الدول الأقل نمواً: الأزمة، تحول الهياكل، ومستقبل العمل".
وسيناقش المؤتمر العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى موضوع التلمذة المهنية الصناعية، مع استعراض تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919م، وتهدف إلى تحقيق العمل اللائق للجميع من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وإيجاد فرص العمل وفق معايير العمل الدولية، كما تقدم المنظمة الدعم الفني لأكثر من 100 دولة للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف.