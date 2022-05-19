"الراجحي" يرأس وفد المملكة في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة

وألقى المهندس الراجحي خلال رئاسته أعمال اجتماع المجلس التنفيذي بدورته الـ"113" كلمة افتتاحية قدم من خلالها التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما تقدم بالتهنئة لدولة الإمارات باختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة.