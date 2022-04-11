"الراجحي" يرعى ملتقى "ليالي إخاء الرمضاني" الأربعاء القادم

من جانبه، ثمّن صالح بن خليف الدهمشي أمين عام إخاء لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رعايته وتشريفه انطلاقة فعاليات ليالي إخاء الرمضاني، ودوره في إحداث التغيير الإيجابي، وتعزيز الابتكار والإبداع، وحرصه على تطوير مهارات الأيتام، وتهيئتهم لتحمل المسؤولية، وتوفير البيئة اللازمة لهم، وتحسين نمط حياتهم، ودعم واستحداث خيارات تعزز الأنشطة الثقافية والتوعوية والتدريبية، وإبراز الطاقات الإبداعية لديهم، والفعاليات التي تسهم في تعزيز جودة حياتهم وتمكينهم؛ ليكونوا نافعين لمجتمعهم، ومساهمين في النهضة الوطنية التي تشهدها المملكة في كل المجالات.