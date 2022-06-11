"الراجحي" يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في باريس خلال زيارته العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي اختتم أعماله أمس.
وأكد المهندس الراجحي أهمية هذه المحافل الدولية لتكثيف الجهود، وتوطيد التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل والمجتمعات، مضيفًا بأن سوق العمل في السعودية يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيرًا، يتواكب مع رؤية السعودية 2030 الهادفة لبناء وطن أكثر ازدهارًا ونماء وحيوية.. مشيرًا إلى أن مجالات التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين، وتعمل حاليًا على مبادرات عدة متعلقة بالمهارات والتوظيف، وأن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.
بدوره، أعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره للمهندس الراجحي على قبول الدعوة ومشاركة السعودية في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف، مرحبًا بالعمل المشترك في جميع مجالات التعاون المتاحة بين الطرفين، وداعيًا إلى التنسيق المباشر مع المعنيين بالوزارة لدراسة مجالات التعاون المتاحة وتفعيلها.
يُذكر أن مشاركة السعودية في الاجتماعات الوزارية للمنظمة جاءت استجابة لدعوة من حكومة المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وشارك خلالها المهندس الراجحي في الجلسة الرئيسة يوم 7 يونيو، وألقى كلمة سلَّطت الضوء على تجربة السعودية المميزة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.