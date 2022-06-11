"الراجحي" يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

وأكد المهندس الراجحي أهمية هذه المحافل الدولية لتكثيف الجهود، وتوطيد التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل والمجتمعات، مضيفًا بأن سوق العمل في السعودية يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيرًا، يتواكب مع رؤية السعودية 2030 الهادفة لبناء وطن أكثر ازدهارًا ونماء وحيوية.. مشيرًا إلى أن مجالات التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين، وتعمل حاليًا على مبادرات عدة متعلقة بالمهارات والتوظيف، وأن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.