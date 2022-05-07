"الربيش": تقييم السرعات بالطرقات سيئ جدًّا ويجب مراجعتها حماية لقائدي المركبات

أكد الدكتور مساعد الربيش المختص في الاستشارات المرورية ونظام المرور، أن تقييم السرعات بالطرقات سيئ جدًّا، فيه استغلال للمواطن والمقيم، ويجب مراجعتها حماية لقائدي المركبات.
وأضاف الربيش أنه لا توجد دراسات حقيقية لتقييم السرعة المناسبة لكل طريق، لافتًا إلى أن الاختلافات بين تحديد السرعات لبعض الطرق تسبب العديد من المشكلات، حتى إن راصدي مخالفات المركبات يقومون بتصوير المركبة من الخلف، أو عدم جودة الصورة كنوع من التحايل وتفادي الاعتراض عليها.
وشدد في مداخلة ببرنامج 120 دقيقة على الإخبارية بمناسبة انطلاق أسبوع المرور العربي بعنوان "مرور آمن ومتطور"، على ضرورة تدخل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومراجعة كاميرات الرصد الآلي؛ لمعرفة مدى وضوح المخالفة وحقيقة نسبها للمواطن أو المقيم صاحب المركبة.