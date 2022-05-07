"الربيش": تقييم السرعات بالطرقات سيئ جدًّا ويجب مراجعتها حماية لقائدي المركبات

وأضاف الربيش أنه لا توجد دراسات حقيقية لتقييم السرعة المناسبة لكل طريق، لافتًا إلى أن الاختلافات بين تحديد السرعات لبعض الطرق تسبب العديد من المشكلات، حتى إن راصدي مخالفات المركبات يقومون بتصوير المركبة من الخلف، أو عدم جودة الصورة كنوع من التحايل وتفادي الاعتراض عليها.