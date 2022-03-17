الربيعة: المملكة قدّمت ما يربو على 19 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية لليمن

جاء ذلك خلال مشاركته أمس عبر الاتصال المرئي ممثلًا عن المملكة في مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية للعام 2022م، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد بمدينة جنيف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفث، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.