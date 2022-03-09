"الربيعة": تمكين الجامعات ومراكز الأبحاث لإثراء التجربة الرقمية لخدمات الحج والزيارة

وبيّن وزير الحج والعمرة أن إثراء التجربة الرقمية تسعى إلى تكوين انطباع إيجابي في المقام الأول لدى أي شخص عند استخدامه التقنية قبل قدومه إلى المملكة لأداء النسك, منذ مرحلة تفكيره في أداء العمرة أو الحج, بحيث تكون التجربة تقنية كاملة وسلسة ومأمونة, ومتميزة باستخدام التقنية, وكل ما يساعد على هذه التجربة من إثراء وتميّز في أثناء أداء النسك وبعدها, سواءً من زيارة الأماكن الدينية أو الثقافية وغيرها, مؤكدًا حرص الوزارة على أن تكون التجربة التقنية ثريّة تعكس كل المراحل التي يمرّ بها ضيف الرحمن, وتشمل مرحلة ما قبل الوصول, ثم القدوم والمغادرة, والتنقّل, وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة, وفي محور الصحة والأمان, والضيافة, واكتشاف المملكة.