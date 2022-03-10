"الربيعة" من مخيم الزعتري: عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل للاجئي سوريا

وقال "الربيعة"، خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، اليوم: إن المركز، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- يعمل على تعزيز وتنمية العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم؛ مؤكدًا حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية؛ وذلك انطلاقًا من قيمها النبيلة؛ مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة في العمل الإنساني بجميع مجالاته.