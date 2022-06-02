"الربيعة": موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.