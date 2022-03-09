"الربيعة" يتفقد مستجدات المشروعات الإنسانية في مخيم الزعتري بالأردن

قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، بزيارة تفقدية لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وعدد من قيادات المركز والفريق التطوعي، للوقوف على سير مستجدات المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز، والتأكد من تقديم البرامج الإنسانية بالشكل الذي يقدم أعلى درجات الخدمة الإغاثية للاجئين.