"الربيعة" يدشن مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن

وأعرب "الربيعة" عن سعادته بتدشين مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن الذي يأتي لتسهيل حياة الأيتام ورعايتهم وأسرهم في جميع الشؤون المتاحة، وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم، مشيرًا إلى أن المملكة لن تدخر جهدًا في مساعدة كل محتاج وإغاثة المنكوبين وبالأخص فئة الأيتام.