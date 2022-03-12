"الربيعة" يدشن مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في محافظة إربد، أمس، مشروع رعاية الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وخلال الحفل المُعد بالمناسبة، قدم عدد من الأطفال الأيتام فقرات متنوعة، ثم وزعت حقائب مدرسية وهدايا عينية على الطلاب الأيتام، كما وزع كراسي كهربائية على 22 مقعدًا للسوريين من ذوي الإعاقة.
وأعرب "الربيعة" عن سعادته بتدشين مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن الذي يأتي لتسهيل حياة الأيتام ورعايتهم وأسرهم في جميع الشؤون المتاحة، وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم، مشيرًا إلى أن المملكة لن تدخر جهدًا في مساعدة كل محتاج وإغاثة المنكوبين وبالأخص فئة الأيتام.
وأكد أن المركز يحرص على تقديم الرعاية التكاملية للأيتام من خلال تأمين الرعاية الصحية لهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.
ويتضمن المشروع تقديم الرعاية وجميع الخدمات لكفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، يستفيد منه 56 أسرة منها 40 عائلة سورية و16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم بتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.