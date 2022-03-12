"الربيعية الباردة" تتربّع والزخات تتهيّأ.. "المسند": كتلة ذروتها في هذا الموعد

‏توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقراراً جوياً شبه عام على معظم المناطق، مشيراً إلى أنه "قد تتشكّل سحبٌ فوق الشمال الشرقي السعودي وشمالي الوسطى قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة".