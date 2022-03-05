الرجل القيادي.. أمير الشمالية ينوّه بمضامين حوار ولي العهد: شفافية ورؤية

وأوضح أن حديث سمو ولي العهد، بعث التفاؤل، نحو الحاضر المزدهر والغد الأجمل، وكشف بجلاء التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها أخيراً، واشتمل على سياسة المملكة في نبذ التطرف والفساد، كما أبرز موقف المملكة لمجمل ما يجري على الساحتين المحلية والدولية التي تركت توازناً في مختلف الأحداث، ودعماً لتحقيق الأمن والاستقرار والسّلم للجميع، وجاء منسجماً مع ثوابت هذه البلاد وتأكيداً لعمق رؤية سموه، وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.