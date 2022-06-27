الرحالة العراقي الذي قدِم من بريطانيا إلى مكة مشيًا يكشف لـ"سبق" كواليس رحلته

عبّر الرحالة العراقي آدم محمد، الذي قطع رحلته من بريطانيا إلى مكة مشيًا على الأقدام؛ عن بالغ سعادته عند وصوله إلى مكة المكرمة، بعد رحلة استمرت 10 أشهر و25 يومًا؛ كاشفًا لـ "سبق" كواليس رحلته وكيف كان يقضي أيامه وعن أبرز المعوقات التي واجهته.
وتفصيلاً، تحدّث "آدم" عن رحلته والصعوبات التي واجهته أثناء رحلته، لافتًا إلى أنه دخل المملكة في شهر رمضان الماضي، قبل أن يصل مكة المكرمة أمس الأحد، عبر عربة قام بتجهيزها، وتعمل على الطاقة الشمسية، وبها غرفة نوم، ومجهزة بالكامل من طبخ ونحوه.
وكان الرحالة "آدم" قد وصل مكة المكرمة وسط ترحيب كبير من الأهالي والزوار؛ الذين عبروا عن مشاعرهم لحظة وصوله؛ حيث بدأ رحلته مشيًا على الأقدام من بريطانيا منذ 10 أشهر و25 يومًا مرورًا بـ 11 دولة، قاصدًا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وقال لحظة وصوله: الحج أسمى وأغلى أمنياتي، معربًا عن شكره لأبناء المملكة الذين غمروه بكرمهم منذ وصوله إلى السعودية.