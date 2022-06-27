الرحالة العراقي الذي قدِم من بريطانيا إلى مكة مشيًا يكشف لـ"سبق" كواليس رحلته

وتفصيلاً، تحدّث "آدم" عن رحلته والصعوبات التي واجهته أثناء رحلته، لافتًا إلى أنه دخل المملكة في شهر رمضان الماضي، قبل أن يصل مكة المكرمة أمس الأحد، عبر عربة قام بتجهيزها، وتعمل على الطاقة الشمسية، وبها غرفة نوم، ومجهزة بالكامل من طبخ ونحوه.