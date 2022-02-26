"الرحيلي" لـ"سبق": احذروا خطورة الأجهزة الذكية على الرقبة وفقرات العنق

حَذّر استشاري طب الأسرة الدكتور علاء دخيل الله الرحيلي، من خطورة مشاهدة الأجهزة الذكية لفترات طويلة، وتسبّب ذلك في خشونة الرقبة، والتهاب فقرات العنق، وإلحاق أضرار كبيرة بها.

وتفصيلاً، قال "الرحيلي" لـ"سبق": "وزن الرأس عندما يكون في وضعه الطبيعي المتوازن فوق العمود الفقري (ليس مائلاً للأمام ولا للخلف) 5 كيلوجرامات تقريبًا".

وأضاف: "بينما عندما يستخدم الشخص الهاتف الذكي أو التابليت في الكتابة أو التصفح أو العمل أو اللعب كثيرًا ما يثني الشخص رأسه للأمام وينظر للأسفل مما يضع قوة على الرقبة بوزن 27 كيلو تقريبًا".

‏وأردف "الرحيلي": "الرقبة لا تستطيع تحمل هذه القوة لفترات طويلة؛ مِما يُسبب ألم وإجهاد وخشونة الرقبة، وفي بعض الحالات إلى التهاب فقرات العنق وإلحاق أضرار كبيرة بها، وهذه الحالة زادت انتشارًا بعد انتشار الهواتف الذكية وأصبحت تسمى "tech neck".

وقال محذرًا: "تُعد مشاهدة التلفاز والكمبيوتر المكتبي أخف في احتمالية هذه الحالة، لأن زاوية الرقبة تكون أفضل من عند استخدام الهاتف الذكي واللوحي والشاشات اللمسية التي تكون زاوية الرقبة فيها أسوأ في العادة".

‏وختم حديثه قائلاً: "خَفّف من استخدام الهاتف الذكي واللوحي، وارفعه إلى مستوى النظر عند حاجتك إلى استخدامه، ولا تثن رقبتك للنظر إليه".