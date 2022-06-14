"الرخيص": دخول الصيف بحساب "الخلاوي" يوافق الحساب الفلكي

أكد الباحث الشرعي في البحوث الشرعية الفلكية، المشارك في حساب الأهلّة وفصول السنة، ومواسمها وظروفها المناخية ماجد ممدوح الرخيص، أن بداية دخول القيظ "فصل الصيف" بحساب الخلاوي ١٩ يونيو بمتوسط بُرُوح الثريا بـ١٣ يومًا بعد ظهورها في ٧ يونيو في الوسط.
وقال "الرخيص": هذا يوافق الحساب الفلكي، حينما تتعامد الشمس على مدار السرطان في ١٩ يونيو، أي بـ١٣ يومًا من ظهور الثريا الموافق ٣٨ برج الثور، وقد تمتد البداية ليوم أو يومين بحسب موقع المكان في النصف الشمالي من منتصف الأرض.
وأردف: يجهل هذه الحقيقة الكثير، وقد توصلت لها من متابعتي لحساب اقترانات القمر والثريا، وتطبيقي على قصيدة "الخلاوي" الفلكية، الذي يظهر به أن حساب "كنة الثريا" يختلف عن الحساب الحاضر، فتكون الكنة محصورة، ما بين ٢٦ مايو و٢٠ يونيو.
وتابع الباحث الشرعي في البحوث الشرعية الفلكية: يقول الخلاوي راشد:
ولا قارن القمـر الثريـا بحـادي
بعد أحد عشر عقب القران تغيـب
وسبع وسبع عد له بعـد غيبتـه
هذيك هي الكنـة تكـون مصيـب
ومن بعدها تطلع وبها القيظ يبتدي
وتأتي بروق ولا يسيـل شعيـب
واختتم "الرخيص" بالإشارة إلى الحقيقة العلمية الفلكية التي توضح بدايات حساب فصول السنة كالآتي:
١- الصيف: ١٩ يونيو
٢- الخريف: ١٩ سبتمبر
٣- الشتاء: ١٩ ديسمبر
٤- الربيع: ١٩ مارس
وأرفق الجدول الفلكي الذي يوضح بدايات فصول السنة وظروفها المناخية.