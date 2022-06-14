"الرخيص": دخول الصيف بحساب "الخلاوي" يوافق الحساب الفلكي

وقال "الرخيص": هذا يوافق الحساب الفلكي، حينما تتعامد الشمس على مدار السرطان في ١٩ يونيو، أي بـ١٣ يومًا من ظهور الثريا الموافق ٣٨ برج الثور، وقد تمتد البداية ليوم أو يومين بحسب موقع المكان في النصف الشمالي من منتصف الأرض.