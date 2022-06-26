"الرشيد": 4 منتجات عقارية متميزة حظيت بتنافُس في وجهة السياحة وبوابة الحرمَيْن ومكة

من ناحيته، أكد رئيس مجلس شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن نجاح المزاد عكس تميُّز المعروضات، ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثقة المستثمرين بالسوق العقارية التي تحقق نموًّا متزايدًا.. مبينًا أن التنافس بين المستثمرين للحصول على المنتجات العقارية كان على أشدِّه نظير ندرتها ومكانتها الجغرافية، وتنوُّع مجالاتها الاقتصادية.