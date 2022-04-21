"الرغبة الصادقة في العلاج والدعم الأسري" تعيد مريضاً من براثن الإدمان على المخدرات

وأكمل الأخصائي الحواس قائلاً: "كان هناك تواصل بيني وبين المريض لإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية والاقتصادية التي يعانيها، بعد انتهاء رحلته مع التعافي داخل المجمع، فقدمت له مقترحاً بتغيير البيئة المحيطة، والبحث عن مصدر دخل، ومن ذلك توصيته بالذهاب لشقيقه في إحدى المدن خارج الرياض، والاستعانة به لدعمه اقتصادياً، وهو ما تحقق بالفعل، ذلك أن شقيقه عندما وجد منه مصداقية في التعافي، منحه فرصة العمل معه في التجارة، حتى أصبحت لديه تجارته المستقلة، وتحسنت أموره الاقتصادية بحمد الله، والآن هو مستمر في رحلة التعافي".