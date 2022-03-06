الرقابة مستمرة.. أمانة الشرقية تنفذ 7066 جولة وترصد 478 مخالفة

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة بلدية من خلال مركز البلاغات ٩٤٠.