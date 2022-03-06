محليات
الرقابة مستمرة.. أمانة الشرقية تنفذ 7066 جولة وترصد 478 مخالفة
إغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات والاشتراطات البلدية والصحية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، 7066 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 478 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة بلدية من خلال مركز البلاغات ٩٤٠.