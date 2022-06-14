"نزاهة": ادانة قضاة ورئيس محكمة وسفير وعضو نيابة سابقين ومواطنين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ

الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي، والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي، ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات و(6) أشهر، وغرامة مالية قدرها (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال، وإدانة قاضٍ آخر بالمحكمة ذاتها بجريمة الرشوة "قبول وساطة المتهم الأول" والتزوير، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال. وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور، ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و(6) أشهر، وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال.