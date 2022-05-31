الرمان والمشمش والخوخ والورد الطائفي.. برامج لزراعة شتلات الأشجار المثمرة

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة لدعم الخدمات بمرافقها الترفيهية، وتحسين العديد من المواقع، مع الاهتمام بزيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة، والاستفادة من طرق الري الحديثة، وتوفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشٍ رياضية مجهزة لتخدم كل الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي، مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، بالإضافة إلى تأهيل ودعم كل الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على كل الخدمات.