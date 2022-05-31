الرمان والمشمش والخوخ والورد الطائفي.. برامج لزراعة شتلات الأشجار المثمرة

شرعت أمانة الطائف في تحسين عدد من المواقع ضمن جهود تطوير الميادين والساحات والزوائد التنظيمية ودعم المسطحات الخضراء بالمدينة، والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة لدعم الخدمات بمرافقها الترفيهية، وتحسين العديد من المواقع، مع الاهتمام بزيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة، والاستفادة من طرق الري الحديثة، وتوفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشٍ رياضية مجهزة لتخدم كل الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي، مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، بالإضافة إلى تأهيل ودعم كل الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على كل الخدمات.
وبيّنت الأمانة أنها -ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل- تنفذ بشكل دوري برامج للصيانة الشاملة للحدائق والمنتزهات والمسطحات والشلالات المائية والنوافير والأشكال الجمالية.
الجدير بالذكر أن الأمانة استغلت البيئة الجغرافية والمناخية لمدينة الطائف، لتنفيذ برامج لزراعة شتلات الأشجار المثمرة التي تتميز بها مدينة الطائف؛ كالرمان والمشمش والخوخ وغيرها، واستزرعت الورد الطائفي بمواقع مختارة من الميادين والجزر الوسطية والحدائق العامة.