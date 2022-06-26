"الرميح" يتفقد عددًا من مواقع خدمات النقل لموسم حج 1443هـ

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة العامة للنقل لحج هذا العام، ودورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل، ولاسيما ما يتعلق بخدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، كما يجسد ذلك حرص الهيئة في توفير خدمات نقل ذات جودة وكفاءة للحجاج للإسهام في تسهيل أدائهم للمناسك، والتنقل بطمأنينة وسكينة، لضمان تنوع وتكامل خدمات النقل لهم أثناء موسم الحج.