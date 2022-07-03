"الرميح" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير النقل

وقال: "أتشرف بهذه الثقة الغالية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأسأل الله تعالى أن أوفق لما فيه خدمة قيادتي ووطني، وأن أسهم بمشاركة زملائي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية باسم المملكة وبما يعكس مكانتها ودورها الريادي إقليميًا وعالميًا"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ونموه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.