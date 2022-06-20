الرواية الكويتية تجذب زوّار معرض المدينة المنوّرة للكتاب

وأضاف الظفيري: "هذه العوامل مجتمعة أعطت الروائي الكويتي جرأة في الطرح، ومناقشة قضايا يُحجم غيره عن تناولها، بينما يرى هو أن مناقشتها وجعلها على السطح سيسهمان في تسليط الضوء عليها كخطوة أولى في طريق الحل"، مبيناً أن الروائي الكويتي يسعى -كغيره- إلى بلوغ الكمال في مجاله، والذي يميّزه أنه يبني عالمه بهدوء، ويتمكّن من أدواته، مستشهداً في حديثه بالجيل الجديد من الروائيين الكويتيين، مثل: سعود السنعوسي وبثينة العيسى وعبدالله البصيص وغيرهم من الأسماء التي حققت نجاحاً ملحوظاً في عالم الرواية.