الروسان والزامل يوقّعان اتفاقية شراكة لتطوير مخطط سكني نموذجي جنوب الرياض

وقّعت شركة الروسان للمقاولات، مع شركة الزامل للتنمية القابضة، اتفاقية شراكة لتطوير مخطط عقاري مساحته 910 آلاف متر مربع في الجزء الجنوبي لمدينة الرياض، وذلك كجزءٍ من إستراتيجيتهما العقارية الهادفة للتركيز على الرياض كمحور تجاري وسكني رئيس.
وتمّ التوقيع على هذه الشراكة في حفل رسمي بمقر شركة الروسان بالرياض، بحضور الشيخ هزاع بن عايش الروسان؛ رئيس مجلس إدارة شركة الروسان للمقاولات، والشيخ عبدالحميد الزامل؛ رئيس مجلس الإدارة لشركة الزامل للتنمية القابضة.
ويقع المخطط الجديد في موقع إستراتيجي في منطقة مميزة قرب حي الإسكان والمعروف بكثافته السكانية، ويتصل بالطرق وشبكة المواصلات الرئيسة.
ويأتي هذا المخطط في مدينة الرياض، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطتها الرامية لدفع عجلة التنمية في العاصمة بهدف أن تضاعف الرياض عدد سكانها بحلول عام 2030، وأن تصبح واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.
وقال محمد الروسان؛ المدير التنفيذي لشركة الروسان: نعتز ونفتخر بالتعاون مع شركة الزامل لتطوير مخطط الزامل السكني النموذجي الذي يتميّز بموقعه الإستراتيجي، وتنفيذ جميع الخدمات على أعلى طراز وفق المواصفات القياسية بما يحقّق تطلعات السكان والمستثمرين، وذلك لما تملكه الشركة من خبرة وإمكانات فريدة في مجال مشاريع التطوير العقاري والمشهود لها بالتميز والاتقان بالتنفيذ بفضل الله - عزّ وجلّ -، حيث سيتم تطوير المشروع بالتعاون المشترك مع شركة الزامل، وبتضافر الخبرات في هذا المشروع المهم.
وعلّق عبدالرحمن المطوع الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للتنمية القابضة، قائلًا: "يسرنا أن نسهم في تطوير مشروع عقاري مهم في مدينة الرياض؛ نظراً لمكانتها المهمة كمركز إستراتيجي حيوي وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ولا سيما في قطاع العقارات، باعتباره قطاعاً رئيساً لإيجاد قيمة طويلة الأمد لتحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة. ونحن واثقون من أن الشراكة في تطوير هذا المشروع مع شركة الروسان للمقاولات المتميزة في التطوير العقاري ستكون لها الأثر الكبير في انجاز المشروع وفق المخطط له".