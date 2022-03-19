الروسان والزامل يوقّعان اتفاقية شراكة لتطوير مخطط سكني نموذجي جنوب الرياض

وعلّق عبدالرحمن المطوع الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للتنمية القابضة، قائلًا: "يسرنا أن نسهم في تطوير مشروع عقاري مهم في مدينة الرياض؛ نظراً لمكانتها المهمة كمركز إستراتيجي حيوي وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ولا سيما في قطاع العقارات، باعتباره قطاعاً رئيساً لإيجاد قيمة طويلة الأمد لتحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة. ونحن واثقون من أن الشراكة في تطوير هذا المشروع مع شركة الروسان للمقاولات المتميزة في التطوير العقاري ستكون لها الأثر الكبير في انجاز المشروع وفق المخطط له".