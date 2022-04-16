"الروضة الشريفة" تستقبل أكثر من 430 ألف مصلٍ وزائر بالعشر الأوائل من رمضان

وتحرص الإدارة العامة على تنظيم وترتيب آلية الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا " في الفترتين الأولى التي تبدأ من بعد صلاة الظهر إلى قُبيل صلاة العصر، والفترة الثانية بعد انتهاء صلاة القيام إلى قُبيل صلاة الفجر، والفترة المخصّصة للنساء من بعد صلاة الفجر إلى قُبيل صلاة الظهر.