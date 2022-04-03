"الرويشد": هذا ما يحتاجه كبار السن حتى لا يكون مصيرهم دور الرعاية

ويرصد "الرويشد" حرص النظام على توفير بيانات كبار السن، ويقول: "إن مما حرص النظام على رصده وضمان توفره؛ المعلومات الإحصائية الموثقة عن كبار السن من المواطنين في المملكة؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج التي تُعنى برعاية حقوقهم، والتي تشير التقديرات الأولية من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة العام الماضي، إلى أن كبار السن -السعوديين وغير السعوديين- يشكلون نسبة تمثل (5.4%) من إجمالي سكان المملكة، وبالتالي يبلغ عددهم التقديري نحو (1.9) مليون من السكان الذي تتجاوز أعمارهم الستين سنة فأكثر.. وعلى افتراض أن السعوديين يمثلون ما يزيد على (60%) من تلك الشريحة من السكان؛ فإن عددهم التقديري يمكن أن يصل إلى ما يزيد بقليل على مليون مواطن، تتساوى بينهم نسبة الذكور إلى الإناث".