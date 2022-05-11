"الرويلى" يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية دعم علاقات التعاون العسكري

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، والتشديد على علاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والإشادة بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.