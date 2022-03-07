"الرويلي" و"البياري" يستقبلان ضيوف معرض الدفاع العالمي

وتجوّل الضيوف خلال الزيارة، في جناح وزارة الدفاع المشارك في المعرض، مُطّلعين على رحلة تطوير الوزارة، وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته براً وبحراً وجواً، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.