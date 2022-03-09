"الرويلي" يتفقّد جناح "الدفاع" المشارك بمعرض الدفاع العالمي

وتجوّل الفريق "الرويلي" في عدد من الأجنحة المحلية والدولية المشارِكة في المعرض، مستمعًا إلى شرح موجز عما تقدمه الجهات من خدمات إلكترونية ومبادرات وبرامج ومنصات مختصة بالصناعات الدفاعية، والعسكرية، والأمن، وجهودها في تمكين الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة وأمن المعلومات، وآخر ما وصلت إليه من مستجدات بخدمات الصيانة والصناعة والتدريب، إلى جانب أحدث المعدّات والأنظمة التي ستُعرض على مئات المصنعين المحليين والدوليين.