"الرويلي" يتفقّد جناح "الدفاع" المشارك بمعرض الدفاع العالمي

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، جناح وزارة الدفاع، وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشارِكة في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 - 9 مارس 2022م.
وتجوّل الفريق "الرويلي" في عدد من الأجنحة المحلية والدولية المشارِكة في المعرض، مستمعًا إلى شرح موجز عما تقدمه الجهات من خدمات إلكترونية ومبادرات وبرامج ومنصات مختصة بالصناعات الدفاعية، والعسكرية، والأمن، وجهودها في تمكين الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة وأمن المعلومات، وآخر ما وصلت إليه من مستجدات بخدمات الصيانة والصناعة والتدريب، إلى جانب أحدث المعدّات والأنظمة التي ستُعرض على مئات المصنعين المحليين والدوليين.
واطلع "الرويلي" على مسيرة التطور التي تشهدها الجهات المشارِكة في معرض الدفاع، وما تعرضه من خدمات لأحدث التقنيات المستقبلية لشركات الدفاع والأمن، والجهود التي تقدم في مجال المنتجات والأنظمة الدفاعية.