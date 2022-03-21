"الرويلي" يرأس وفد "الدفاع" المشارك بمعرض ومؤتمر الدوحة "ديمدكس2022"

ويرأس الفريق الرويلي وفد وزارة الدفاع الذي يزور المعرض حالياً، والمقام تحت شعار “الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري”، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري، كما اطلع على مختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.