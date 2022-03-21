"الرويلي" يرأس وفد "الدفاع" المشارك بمعرض ومؤتمر الدوحة "ديمدكس2022"

شارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يرافقه قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع اليوم بحفل افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري (ديمدكس 2022). تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ويرأس الفريق الرويلي وفد وزارة الدفاع الذي يزور المعرض حالياً، والمقام تحت شعار “الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري”، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري، كما اطلع على مختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.
من جانب آخر التقى الرويلي على هامش المعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد بن محمد العطية وبمعالي رئيس أركان القوات المسلحة القطري الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت.
وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، والإشادة بما حققه المعرض من نجاح، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.