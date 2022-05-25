"الرويلي" يرأس وفد السعودية في اجتماع مجموعة دراغون السنوي بلندن
رأس رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وفد السعودية في اجتماع مجموعة دراغون السنوي، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن بنسخته الخامسة، وبمشاركة 10 دول، إضافة للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفصيلاً، عقد رئيس هيئة الأركان اجتماعًا ثنائيًّا أمس مع رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين، بمقر وزارة الدفاع البريطانية، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدَين الصديقَين، ومناقشة الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز مجالات التعاون العسكري، ومواجهة التحديات المشتركة بين البلدَين.
وحضر اجتماع مجموعة دراغون بمقر الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، حيث تمت مناقشة التحديات الأمنية، ومجمل التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وسُبل مواجهتها وخفض مخاطرها بجهود مشتركة، ومن أبرزها عمليات التهريب المستمرة للأسلحة، ونشر التقنيات للميليشيات الإرهابية التي تعمل خارج إطار الدول بالمنطقة.
وعقد رئيس هيئة الأركان العامة اجتماعات ثنائية مع رؤساء أركان بعض الدول التي حضرت اجتماع دراغون، أكد خلالها توافُق الجميع على ضرورة تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين جميع الدول لمواجهة السلوكيات العدوانية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتكافح عمليات التهريب.. مشيرًا إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في تبادل وجهات النظر، وتوحيد الجهود، وتزيد من مستويات التنسيق والتجانس بين الدول المشاركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.