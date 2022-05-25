"الرويلي" يرأس وفد السعودية في اجتماع مجموعة دراغون السنوي بلندن

وعقد رئيس هيئة الأركان العامة اجتماعات ثنائية مع رؤساء أركان بعض الدول التي حضرت اجتماع دراغون، أكد خلالها توافُق الجميع على ضرورة تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين جميع الدول لمواجهة السلوكيات العدوانية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتكافح عمليات التهريب.. مشيرًا إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في تبادل وجهات النظر، وتوحيد الجهود، وتزيد من مستويات التنسيق والتجانس بين الدول المشاركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.