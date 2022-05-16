"الرويلي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ولله الحمد.