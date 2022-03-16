"الرويلي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية لخادم الحرمين

رفع رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، باسمه ونيابة عن منسوبي القوات المسلحة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، ومغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وتفصيلاً، أكد "الرويلي" مشاعر الولاء والاهتمام التي عبَّر عنها منسوبو القوات المسلحة وأبناء وبنات الوطن منذ إعلان نجاح الفحوصات الطبية؛ بما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي تحظى بها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في قلوبنا؛ لنواصل مسيرة النهضة والخير والبناء في وطننا الغالي، والدفاع عنه، والذود عن حياضه.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها، وأن يحفظ لها قيادتها واستقرارها.