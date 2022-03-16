"الرويلي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية لخادم الحرمين

رفع رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، باسمه ونيابة عن منسوبي القوات المسلحة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، ومغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.