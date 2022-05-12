"الرويلي" يستعرض آفاق التعاون العسكري مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وعبّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية, عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها, معربًا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .