"الرويلي" يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

وعبر رئيس الأركان الكويتي عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها, معربًا عن شكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.