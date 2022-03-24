"الرويلي" يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح، والوفد المرافق له.
ورحب "الرويلي" برئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في بلده الثاني المملكة, متمنيًا له ولمرافقيه طيب الإقامة.
وعبر رئيس الأركان الكويتي عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها, معربًا عن شكره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبال التأكيد على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، واستعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري, وكبار الضباط من الجانبين.