"الرويلي" يعايد منسوبي رئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المشتركة

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، ناقلاً لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.