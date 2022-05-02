"الرويلي" يعايد منسوبي رئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المشتركة

قدّم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، لمنسوبي رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة للتحالف التهنئة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، كما قدم لمنسوبي مركز عمليات الدرعية المشترك التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم، ناقلاً لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
وأكد لهم اعتزازه بالتضحيات والشجاعة التي يتحلون بها، وكل الجهود المشتركة، والمبذولة لضمان الأمن والاستقرار.
من ناحية ثانية، زار "الرويلي"، يرافقه "الأزيمع"، اليوم، المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونقل للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
وشهدت الزيارة تقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقلوا لهم فخرهم واعتزازهم بما يقومون به هم وزملاؤهم من منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن، وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.