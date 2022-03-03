"الرويلي" يقف على آخر استعدادات وزارة الدفاع للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم على آخر مستجدات مشاركة وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، حيث قام معاليه بجولة داخل المعرض بمعية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وسمو الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية الأستاذ أحمد بن علي عسيري، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.